Khashoggi-Mord: Brisanter CIA-Report ist Sprengsatz für altes Bündnis

Mit seiner Bewertung steht der Präsident zu dem, was der Auslandsgeheimdienst CIA bereits sechs Wochen nach der Tat durchsickern ließ und was weltweit Entsetzen ausgelöst hatte: Der Kronprinz hat das tödliche Attentat angeordnet. „MbS“ weist das bis heute zurück. Trump machte sich dessen Argumentation aber zu eigen. Er tat bis Amtsabtritt alles, damit die CIA-Expertise, die sich mit dem deckt, was UN-Sonderberichterstatterin Agnès Callamard herausgefunden hatte, nicht ans Licht kam.

Rückblick: Am 2. Oktober 2018 wollte Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul nach Termin-Absprache Dokumente für die geplante Hochzeit mit seiner türkischen Verlobten Hatice Cengiz abholen. Der damals 59-Jährige, der bis dahin in der Nähe von Washington lebte, wurde von einem kurz zuvor aus Saudi-Arabien angereisten 15-köpfigen Killerkommando erwartet. Der türkische Geheimdienst hörte durch installierte Wanzen mit, als die Mörder Khashoggi als „Opfertier“ bezeichneten, das geschlachtet werden müsse. Die Killer betäubten ihn und hielten ihm Mund und Nase zu. „Ich habe Asthma, macht das nicht, ihr erstickt mich“ , sagte Khashoggi noch. Von den türkischen Audio-Mitschnitten konnte sich die damalige CIA-Chefin Gina Haspel überzeugen.