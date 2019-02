Warum man dem Prinzen den Khashoggi-Mord nicht nachweisen kann

Mohammed bin Salman, genannt MbS, beschwerte sich. Gegenüber seinem Berater Turki Aldakhil und gegenüber seinem engen Vertrauten Saud al-Qahtani.

Für den Kronprinzen von Saudi-Arabien war Khashoggi eine Bedrohung – so viel ist bekannt. Dass der De-facto-Machthaber hinter dem Mord an Khashoggi steckt, wird seit dessen Verschwinden am 2. Oktober vermutet.

Und auch wenn die CIA durch ihre Ermittlungen zu dem Schluss gekommen ist, dass der Befehl zur Tötung von MbS gekommen sein muss – beweisen konnte man es ihm bisher nicht.

Die Beweislage für Mohammed bin Salman ist erdrückend. Und doch kann der Prinz zunächst gelassen bleiben. Denn die westlichen Medien scheinen zwar ihr Urteil gefällt haben, doch der Anführer der westlichen Welt, der US-Präsident, scheint wenig Interesse daran zu haben, seinem Verbündeten in den Rücken zu fallen. Der US-Senat fragte Trump im Oktober, wen er für den Mord verantwortlich macht. Die Frist für eine Antwort lief am Freitag aus.