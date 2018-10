Krisen-Fall Khashoggi: Was wir wissen - und was nicht

Donnerstagfrüh haben türkische Ermittler die Suche nach Spuren des vermissten saudischen Regimekritikers und Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat sowie in der Residenz des Konsuls abgeschlossen. Wann die Türkei erste Ermittlungsergebnisse präsentiert, ist noch unklar.

Nach wie vor gibt sich Riad verschlossen, was das Verschwinden Khashoggis betrifft – bei einem Besuch des US-Außenministers Mike Pompeo am Dienstag beteuerte das saudische Königshaus, dass man den Fall untersuche. US-Präsident Donald Trump schenkt dieser Darstellung vorerst Glauben. Immerhin steht viel auf dem Spiel, sollten sich die US-saudischen Beziehungen verschlechtern. Khashoggi lebte in den USA und war dort unter anderem für die Washington Post zuständig.

Fakt ist, dass Kashoggi am 2. Oktober zum letzten Mal gesehen wurde, als er in das saudische Konsulat in Istanbul ging, um Dokumente für seine Hochzeit zu besorgen. Er sollte nicht zurückkehren.