Fall Khashoggi: Die zwei Gesichter Saudi-Arabiens

„Der Vorfall in der Türkei schließt an eine bis dahin beispiellose Kampagne gegen friedliche Dissidenten an, die seit Mitte 2017 an Fahrt aufgenommen hat und in deren Folge Khashoggi sich entschloss, ins Exil in die USA zu ziehen“, fasst der renommierte deutsche Nahost-Experte Guido Steinberg die Lage zusammen.

Wenige Wochen, bevor im Juni das Fahrverbot für Frauen fiel, waren beispielsweise mehrere Frauenrechtsaktivistinnen verhaftet worden, laut Washington Post wurde eine davon aus den Vereinigten Arabischen Emiraten verschleppt.