Fall Kashoggi: Angebliche Videos setzen Saudis unter Druck

Die Aufnahmen sollen auch frühere Berichte bestätigen, nach denen Khashoggis Leiche zerstückelt und in Koffern aus dem Konsulat gebracht wurde.

Am Donnerstag war eine gemeinsame Untersuchung des Falls durch die Türkei und das saudische Königreich angekündigt worden. Am Freitag soll eine entsprechende Delegation aus Riad in Ankara eingetroffen sein. Was diese Untersuchung bringen soll, ist vor dem Hintergrund der Washington Post-Berichte unklar.