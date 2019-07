Saudi-Arabien: „Der Kronprinz lässt ihnen auch keine Wahl“

Wer Saudi-Arabien hört, hat schnell Extreme vor sich: Ölreichtum, Wüste, konservative Kleriker und eine Monarchie, die keinen Widerspruch duldet. Man hört von Modernisierungsmaßnahmen, hat aber keine konkreten Bilder im Kopf. Susanne Koelbl, Auslandsreporterin beim Spiegel, versucht diese Blackbox in ihrem Buch ("Zwölf Wochen in Riad") zu öffnen und ist in eine Gesellschaft eingetaucht, die gerade im Umbruch ist.

KURIER: Sie waren in Afghanistan, Syrien, Iran, Irak – nun für drei Monate in Saudi-Arabien. Ein Land, in das man nicht einfach einreisen und sich länger aufhalten kann. Wie nah sind Sie an die Menschen gekommen?

Susanne Koelbl: Ich hatte einen Vermieter, Nachbarn und habe viele Leute kennengelernt, die mich zu ihren Unternehmungen eingeladen haben, zum Beispiel zu ihrer Hochzeit. Das Erleben war viel umfassender, als das, was man üblicherweise politisch versteht und analysiert. Zum Beispiel wie das Leben einer Frau aussieht, die das Gleiche auf dem Handy sieht wie ich, aber ein gänzlich anderes Verhältnis zu ihrem Mann hat und die Stadt nicht verlassen darf.

Wie gehen Frauen damit um?

Man traut ihnen nicht zu, Verantwortung zu übernehmen. Eine Freundin wollte mit den Kindern nach Mekka, doch ihr Mann war dagegen – sie könnte eines der Kinder verlieren. Sie hat das akzeptiert und sich zurückgezogen, weil sie keinen Streit wollte. Das ist in ihrer Kultur so.

Dabei befindet sich das Land im Umbruch. Der Kronprinz hat die Pflicht zur Ganzkörperverschleierung aufgehoben. Dennoch haben Sie wie viele andere auch Abaja getragen. Was macht das mit einem?

Ich hatte einmal vergessen, die Abaja überzustreifen und und bin an einem Freitag, dem muslimischen Sonntag, gedankenverloren auf dem Weg zur Mülltonne auf die Straße spaziert. Da sah mich der Nachbar und rief erschrocken, ich solle mich wieder verhüllen. Daran habe ich begriffen, wie sich Frauen stets in der Gefahr fühlen, sündhaftes Verhalten zu begehen.

Wie kommen diese Menschen mit der Liberalisierung zurecht? Frauen dürfen seit einem Jahr auch Auto fahren …

Ich habe eine Frau kennengelernt, die in der konservativsten Gegend aufgewachsen ist, aber studieren durfte und Karriere machte. Jetzt ist sie 30 und es heißt plötzlich: Der Nikab ist gar nicht zwingend vorgeschrieben; Aber 40 Jahre galt der Gesichtsschleier als absolutes Muss. Sie fragt sich jetzt: Wenn das alles nicht mehr verbindlich ist, was ist richtig und falsch?

Die Revolution bringt also auch Frust mit sich?

Diese Frau weiß, dass sie nicht mehr von der Liberalisierung profitieren wird. Ihr Vater erlaubt ihr nicht unverheiratet in eine andere Stadt zu gehen, obwohl sie dort ein gutes Job-Angebot hätte. Sie wird bei ihrer Familie bleiben, weiter Nikab tragen, ihr Gesicht nie zeigen. So ergeht es vielen. Sie sehen zwar die Möglichkeiten, verharren aber in den Limitierungen, die ihre Eltern vorgeben.