USA planen erstmals Sanktionen gegen israelische Militäreinheit

Doch wie ultra-orthodoxe Juden halten sie streng die Kaschrut-Gebote ein. Der gemeinsame Dienst mit Frauen wird in diesem Bataillon so weit wie möglich vermieden.

Immer wieder fielen die Soldaten des Bataillons durch gewaltsame Übergriffe gegen Palästinenser auf. Einige schafften es in die Weltmedien. Etwa die Erschießung eines verwundeten und bewusstlosen Terroristen durch den Sanitäter Elor Asariah. In den US-Medien geriet der Tod des 80-jährigen Omar Assad in die Schlagzeilen. Nezach-Jehuda-Soldaten hatten den US-Staatsbürger lange Stunden gefesselt auf eisigen Boden liegen lassen.

Besonders aggressiv

Die Lage spitzte sich vor einigen Jahren noch zu, als gezielt Angehörige der so genannten „Bergjugend“ aus illegalen Siedlungen rekrutiert wurden. In der Hoffnung, so deren Privatfeldzüge gegen palästinensische Nachbarn einzudämmen.