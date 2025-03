Warum US-Präsident Trump und der Iran einander mit Bomben drohen

US-Präsident Donald Trump irritierte am Wochenende wieder mit allerlei Drohgebärden und undiplomatischen Aussagen. Er untermauerte etwa seine Ambitionen auf eine verfassungswidrige dritte Amtszeit – "es gibt Methoden dafür" – und zeigte sich äußerst verärgert – "pissed off" – über den russischen Präsidenten Wladimir Putin in puncto Friedensfindung mit der Ukraine.