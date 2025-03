Trump "sehr verärgert" über Kreml-Chef Putin

Im selben NBC-Interview, in dem Donald Trump dem Iran ganz offen mit Bombardements drohte , sollte die Regierung in Teheran sich mit Washington über sein Atomprogramm einigen, zeigte der US-Präsident sich äußerst verärgert über das Verhalten des russischen Präsidenten Wladimir Putin .

Er sei "sehr verärgert und stinksauer" ("pissed off") über Putin, sagte Trump in einem am Sonntag ausgestrahlten Gespräch mit dem Nachrichtensender. Zugleich drohte Trump mit zusätzlichen Zöllen auf russisches Öl und kündigte für die nächsten Tage weitere Gespräche mit Putin an.