Selenskij ein "Diktator"? Die vielen Falschaussagen in Trumps Verbalattacke

Im Wahlkampf hatte er diesen Kurs zwar mehrfach angekündigt, trotzdem ist es eine Zäsur, wie US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Tagen öffentlich mit der Ukraine bricht - einem Staat, den die USA seit drei Jahren in seinem Verteidigungskrieg gegen die benachbarte Großmacht Russland unterstützen.

Bei seinen Verbalattacken gegen Selenskij gab Trump eine ganze Reihe von Falschaussagen von sich - und übernahm derart viele russische Narrative, dass der Kreml in Moskau am Donnerstag erklärte: "Wir stimmen vollständig mit der amerikanischen Regierung überein".

"Selenskij, ein mäßig erfolgreicher Komiker, hat die Vereinigten Staaten dazu überredet, 350 Milliarden Dollar auszugeben, um in einen Krieg zu ziehen, den er nicht gewinnen konnte."

Am Mittwoch nannte er Selenskij gar einen "Diktator" , weil der seit 2019 keine Wahlen mehr stattfinden ließ. Im Zentrum stand die Aussage:

Nach seinem Telefonat mit Wladimir Putin in der Vorwoche und dem ersten Treffen hochrangiger russischer und US-amerikanischer Vertreter in Saudi-Arabien am Dienstag begann Trump, scharf gegen den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zu schießen. Dieser sei "maßlos inkompetent" und habe den Krieg erst begonnen, so Trump am Dienstag.

Die Ukraine ist nicht in den Krieg gezogen, sondern wurde Ziel einer großflächigen russischen Invasion

Anders als von Trump behauptet, zog Selenskij nicht in den Krieg und brach ihn auch nicht vom Zaun. Sein Land wurde am 24. Februar 2022 zum Ziel einer großflächigen Invasion eines militärisch deutlich überlegenen Nachbarstaats.

Russische Panzer und Soldatentrupps fielen in etlichen Landesteilen entlang der Grenze ein, Elite-Einheiten landeten innerhalb weniger Stunden mithilfe von Helikoptern sogar im Großraum Kiews, um Selenskij zu töten. Den ukrainischen Streitkräften gelang es lediglich, diesen ersten Ansturm zu überstehen, was in weiterer Folge zum heutigen Abnützungskrieg führte.

Selenskij hat die USA nicht vor Kriegsbeginn überredet, Geld und Waffen zu liefern

Dementsprechend überredete weder Selenskij noch ein anderer ukrainischer Würdenträger die USA vorab, finanzielle oder militärische Hilfe zu leisten. Im Gegenteil: Die damalige US-Regierung um Präsident Joe Biden reagierte erst nach dem russischen Einmarsch und schickte zunächst nur Geld, später dann Waffensysteme.

Die USA haben weit weniger als 350 Milliarden Dollar für den Krieg in der Ukraine ausgegeben

Die von Trump in den Raum gestellte Zahl von 350 Milliarden Dollar an US-Finanzhilfen für die Ukraine ist falsch. In Wahrheit betragen alle seit Ausbruch des Krieges vom US-Kongress bewilligten Ausgaben zusammengerechnet ca. 183 Milliarden Dollar, wie die behördenübergreifende US-Aufsichtsbehörde auf ihrer Webseite ausweist.