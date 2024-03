Putins Pseudo-Wahl: 87 Prozent sollen für ihn gestimmt haben

In Berlin applaudierten sie, manche weinten sogar, als sie kam. Um punkt 12 Uhr mittags stellte sich Julija Nawalnaja in die Schlange vor der russischen Botschaft im Bezirk Mitte, ein Gebäude, das auch an normalen Tagen einem Hochsicherheitstrakt gleicht. Tausende taten es ihr gleich: Sie kamen im Ausland wie in Russland selbst zur Aktion „Mittags gegen Putin“ – Nawalny hatte dazu noch kurz vor seinem Tod aufgerufen.

Es war ein überraschend deutliches Zeichen des Widerstands in einer Zeit, die eigentlich kaum Widerstand zulässt. Die Präsidentschaftswahl, die fünfte des Kremlherrschers, war überwacht wie nie zuvor, aus allen Regionen gab es Bilder von Soldaten, die Wähler selbst in den Kabinen beobachteten. Dennoch widersetzten sich nicht wenige: Im Netz kursierten Wahlzettel, auf denen der Name Alexej Nawalny stand, auch auf sein Grab legten die Menschen Wahllisten, auf denen sein Name statt Putin stand. In einigen Wahllokalen schütteten die Menschen Farbe in die Urnen – ein Protest mit heftigen Folgen: Die Menschenrechtsorganisation OWD-Info berichtete von zumindest 74 Festnahmen.