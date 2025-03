Trumps Rohstoff-Deal mit Kiew: Ein Vorschlag wie von einer Kolonialmacht

Milliarden-Rückzahlungen gefordert

In dem 58-Seiten-Vertrag ist eine Rückzahlung aller Hilfen vorgesehen, die die USA seit Beginn der Invasion geleistet haben. Das sind je nach Rechenart zwischen 123 und 182 Milliarden Dollar. Dazu müsste Kiew sich verpflichten, 50 Prozent aller Einnahmen aus allen künftigen Abbauprojekten in einen Fonds einzuzahlen – egal, ob es sich um Öl, Gas oder kritische Rohstoffe handelt. In diesem Fonds hätten die USA die Stimmenmehrheit, also de facto die volle Kontrolle.

Dazu kommt, dass US-Firmen bei allen Abbau-Projekten und der nötigen Infrastruktur – also Straßen, Fabriken oder Häfen – Exklusivrechte hätten. Nur, wenn sich kein Investor fände, kämen ukrainische oder internationale Firmen zum Zug; und selbst dann müsste Kiew die Amerikaner über Details der Verhandlungen informieren.

Ohrfeige für Europa

Damit hätten die USA eine wirtschaftliche Macht über einen anderen, souveränen Staat, die sie noch nie hatten. Dass sie damit Abkommen verletzen würden, etwa Handelsabkommen zwischen der Ukraine und Europa, und der Deal sich auch nicht mit einem EU-Beitritt vereinbaren ließe, ist Trumps Mannschaft mehr als bewusst – es dürfte sogar Absicht sein. Ein Passus nämlich verbietet allen ukrainischen Firmen den Verkauf kritischer Rohstoffen an „strategische Konkurrenten der USA“ – gemeint ist damit Europa.