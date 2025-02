Was will Trump von Putin? Es geht um Deals, Deals, Deals

Moskau jubelt

Dass die USA von diesem Deal profitieren werden, ist eindeutig, der Abbau der Rohstoffe macht das Land unabhängiger vom Rivalen China. Viel unklarer ist, was Trumps Werben um Putin bringen soll. Im Rahmen der ersten US-Russland-Gespräche in Riad wurden nämlich auch Handelsdeals mit Moskau diskutiert; ein Friedenspakt, sagte Trump, könnte endlich wieder „große Wirtschaftstransaktionen“ mit Moskau ermöglichen. Außenminister Marco Rubio, der Putin vor Kurzem noch ein „Monster“ genannt hatte, schwärmte gar von „unglaublichen Möglichkeiten“, wenn man die Sanktionen gegen Russland aussetze.

Allein: Profitieren würde davon auf den ersten Blick nur einer – Wladimir Putin. Russlands Wirtschaft ist zuletzt in deutliche Schieflage geraten, wie Agathe Demarais vom European Council on Foreign Relations festhält. Die Gazprom, die einst zehn Prozent des Staatshaushalt allein stemmte, schrieb Rekordverluste; dazu weigern sich russische Banken, durch den Kauf von Staatsanleihen die Löcher in Putins Haushalt zu stopfen – das macht das Budgetdefizit noch größer. Auch die Strafmaßnahmen auf Öl und Gas, die Joe Biden kurz vor der Amtsübergabe verabschiedete, schmerzen: Russlands Flüssiggas-Anlagen in der Arktis stehen still, und Putins Öl-Schattenflotte findet keine Häfen, weil viele Staaten Angst vor Sekundärsanktionen haben – darunter auch China und Indien, Moskaus neue Hauptabnehmer.

Umgekehrt hätten die USA wenig Nutzen durch ein Sanktions-Aus, sagen Ökonomen. Dass US-Firmen dann in großem Stil in Russland investieren, sei unwahrscheinlich, dazu sei die Wirtschaftslage zu instabil – Russland hat nicht nur ein Zinsniveau von 21 Prozent, 2024 wuchs die Inflationsrate auch auf knapp zehn Prozent. Dazu kommen Gesetze, die Firmen das Leben zur Hölle machen: Wer das Land verlassen will, muss erpresserische Austrittssteuern zahlen, wer zurückwill, den erwarten Repressalien.