US-Wahlen 2024: Demokraten suchen Ersatz für Kamala Harris

Aus der zweiten Reihe hört man zuweilen die Namen Gretchen Whitmer und Mitch Landrieu. Die 50-Jährige ist Gouverneurin in Michigan. Sollte sie heuer wiedergewählt werden, kommt sie in den Topf der Hoffnungsträger. Landrieu verdankt seinen Bekanntheitsgrad Hurrikan Katrina im Jahr 2005. Damals war der lebensfrohe 61-Jährige, der im „Bauch“ der Partei blendend vernetzt ist, Bürgermeister von New Orleans.

Weniger prominent, aber wahlkampf-erprobt sind die Senatoren Sherrod Brown (Ohio) und Tim Kaine (Virginia) sowie ihre Kolleginnen Maggie Hassan (New Hampshire) und Catherine Cortez Masto (Nevada).