Kalifornien - Der „Golden State“ verliert an Glanz

Wer sich zwischen San Francisco und Los Angeles umhört, bekommt häufig das Wort „reformunfähig“ in Verbindung mit der „demokratischen Partei“ zu hören, die seit fast einem halben Jahrhundert im Parlament in Sacramento das Sagen hat.

Das Obdachlosen-Problem gilt dabei als symptomatisch. Nach den Statistiken leben in Kalifornien rund 200.000 Menschen auf der Straße. Mehr als in Florida, New York und Texas zusammen, obwohl die es gemeinsam auf mehr als 70 Millionen Einwohner bringen.

In Los Angeles (Skid Row, Venice Beach etc.) wie in San Francisco (direkt hinter dem Rathaus) doktert die Kommunalpolitik seit Jahrzehnten an dem Problem herum, das in Verbindung mit Krankheiten, Drogenmissbrauch und Kriminalität eine für viele Wähler immer weniger hinnehmbare Gemengelage ergibt.

Die andere Seite der Medaille: Wer in der Bay Area südlich von San Francisco, wo die futuristischen Zentralen von Google, Facebook & Co. stehen, eine einfache Zwei-Zimmer-Wohnung mieten will, muss schon ein Gehalt von mehr als 6.000 Dollar pro Monat vorweisen können – netto. So hat es eine Verbraucherschutz-Organisation für Geringverdiener im vergangenen Jahr ausgerechnet.

Die Konsequenz: Inhaber gewöhnlicher Jobs in der Service-Industrie oder im Handwerk müssen oft zwei, drei Stunden entfernt an die Peripherie ziehen. Was das morgendliche und abendliche Verkehrschaos auf den Freeways des Ballungsraums rund um San Francisco erklärt.

Jim Goldenmeyer hat hier viele Jahre gearbeitet. „Heute könnte ich mir das nicht mehr leisten“, sagt er. Darum schon früh nach der Pensionierung der Umzug nach Lake Tahoe. „Gesunde Luft, herrliche Natur, wenig Kriminalität – bis dieses verdammte Feuer kam und alles zerstört hat. Ich habe genug von Kalifornien.“