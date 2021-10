Öl-Pest in Kalifornien: Pipeline schon monatelang leck

Die Ermittler wollen nun den Schiffsverkehr an dem Unglücksort bis zu einem Jahr zurück verfolgen. Zuletzt hatte dort auch der deutsche Containerfrachter "Rotterdam Express" geankert. Das Schiff steht nach Angaben der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd nicht mehr im Verdacht, an der Ölpest vor der südkalifornischen Küste beteiligt zu sein. "Die Ermittlungen wurden eingestellt", sagte ein Hapag-Lloyd-Sprecher am Freitag.