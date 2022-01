100.000 Drogentote 2021: Die wahre Gesundheitskrise der USA

Abhängige Babys

West Virginia, das zu den ärmsten US-Bundesstaaten zählt, führt die Überdosis-Statistik seit Jahren an. Nach CDC-Daten kommen in West Virginia mehr als 85 Drogentote auf 100.000 Einwohner (in Österreich liegt dieser Wert bei rund 3). Nach offiziellen Angaben kamen in dem Südstaatenland 2017 mehr als 5 von 100 Neugeborenen mit einem neonatalen Abstinenzsyndrom zur Welt. Das heißt, sie litten unter schweren Entzugssymptomen, weil ihre Mütter Drogen genommen hatten.