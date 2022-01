US-Präsident Biden: Schwer ramponiert ins zweite Amtsjahr

In der Liste der Pleiten, Pannen und Misserfolge ist bereits eingepreist, dass die Zahl der illegalen Übertritte an der Grenze zu Mexiko mit fast 1,8 Millionen binnen eines Haushaltsjahres rekordverdächtig ist; dass von einer versprochenen Reform der Einwanderung ebenso wenig zu spüren ist wie von einer überfälligen Verschärfung der tödlich laxen Waffengesetze. Und dass die Ankündigung, hoch verschuldeten Amerikanern bei der Tilgung ihrer Studenten-Kredite substanziell unter die Arme zu greifen, sang- und klanglos einkassiert wurde. Was ebenso für die in Aussicht gestellte Erhöhung des Mindestlohns von landesweit 7,25 Dollar pro Stunde gilt.