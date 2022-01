Biden muss heilige Kuh schlachten, um Trump zu verhindern

Viele US-Kommentatoren waren sich einig: Joe Biden hat am Jahrestag der Erstürmung des Kapitols die kraftvollste Rede seiner Präsidentschaft gehalten. Er hat am 6. Jänner die Verantwortung seines Vorgängers Donald Trump für den Beinahe-Staatsstreich herausgearbeitet. Er hat dessen Lüge von der „gestohlenen Wahl“ zerfleddert. Und er will verhindern, dass der waidwunden US-Demokratie ein zweites Mal der „Dolch an die Kehle“ gesetzt wird“.