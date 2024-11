Wie Trump seine Minister schneller durch den Senat boxen will

Der Präsident nominiert seine wichtigsten Untergebenen. Der Senat bestätigt diese, oder lehnt sie bei weniger als 50 von 100 Stimmen ab. So ist es Usus in Amerika. Doch Donald Trump will damit brechen.

Der designierte 47. Präsident will, dass seine Republikaner im Oberhaus des Kongresses auf ihr verfassungsmäßiges Recht verzichten. Damit er, Trump, seine künftigen Ministerinnen und Minister schneller und geräuschlos installieren kann. "Manchmal können die Abstimmungen zwei Jahre oder länger dauern", erklärte Trump. Darum verlangt er vom neuen republikanischen Mehrheitsführer John Thune, dass er den Weg für eine Hilfskrücke freimacht, die Trumps Zielen entgegenkommt. Das Zauberwort heißt: "recess appointment".

Wen Trump bisher für Minister- und Beratungsposten nominiert hat: