Trump ernennt Mike Waltz zum Nationalen Sicherheitsberater

In seinem kürzlich veröffentlichten Buch schrieb Waltz, die USA befänden sich in einem "existenziellen" Kampf mit der Kommunistischen Partei Chinas. Bei einer Rede im vergangenen Monat äußerte er Sorge über eine in China stattfindende "militärische Aufrüstung im Stil der 1930er Jahre in Nazi-Deutschland".

Unterdessen soll der frühere Gouverneur des US-Bundesstaats Arkansas, Mike Huckabee, neuer US-Botschafter in Israel werden. Er habe den 69-Jährigen für den Posten nominiert, erklärte Trump weiter. Huckabee werde "unermüdlich daran arbeiten, den Frieden im Nahen Osten herbeizuführen".