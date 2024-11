Trump: Künftiges Team mit Musk und TV-Moderator als Verteidigungsminister

Das künftige Team des designierten US-Präsidenten Donald Trump nimmt Gestalt an. Am Dienstag kündigte Trump an, dass Tech-Milliardär Elon Musk mit einer eigens geschaffenen Behörde die Regierungsausgaben kürzen soll. Neuer Verteidigungsminister wird der Fox-News-Moderator Pete Hegseth. Außerdem macht Trump die Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem, zur Heimatschutzministerin - und damit zu einem der führenden Köpfe der von ihm geplanten Abschiebeaktionen im Land.