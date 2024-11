Sex, Drogen: Trump macht Skandal-Politiker zum Justizminister

Anders als seine Vorgänger Jeff Sessions und Bill Barr in der ersten Amtszeit Trumps ist nicht zu erwarten, dass sich Gaetz als oberster Strafverfolgungsbeamter der USA Anweisungen des Präsidenten widersetzen würde. Dazu gehört perspektivisch die rückwirkende Verfolgung all jener Beamten, die an der Russland-Affäre beteiligt waren, die Trump ein Amtsenthebungsverfahren einbrachte.

Gaetz soll laut Trump "die systemische Korruption im Justizministerium ausmerzen und das Ministerium zu seiner eigentlichen Aufgabe, der Verbrechensbekämpfung, zurückführen". Trump versteht darunter vor allem ein unbarmherziges Vorgehen gegen undichte Stellen in der Regierung, über die geheime Dokumente an die Öffentlichkeit geraten.

Rädelsführer bei McCarthy-Absetzung

Der Jurist Gaetz stammt aus einer politischen Familie. Vater Don Gaetz saß zehn Jahre lang im Senat von Florida, weshalb Matt dort als "Baby Gaetz" bekannt ist. Großvater Jerry Gaetz war Bürgermeister von Rugby, einer Kleinstadt in North Dakota. Gaetz ist für unkontrollierten Waffenbesitz, gegen Abtreibung und gegen die gleichgeschlechtliche Ehe. Er hält wie Trump die Wahl von 2020 für gestohlen. Den "Sturm aufs Kapitol" schiebt er der linksextremen Antifa in die Schuhe. In dem von Trump persönlich angestachelten Mob seien Linke gewesen, die sich als Trump-Anhänger getarnt hätten. Nichts davon stimmt, sagt das FBI.

Gaetz gehört parteiübergreifend zu den wenigen Abgeordneten im 535-köpfigen Kongress, die parteiübergreifend Unmut auslösen. Bei den Demokraten gilt er als Anti-Politiker, der nicht gestalten, sondern mit einem ständigem Schielen auf Ruhm und Ehre in sozialen Medien nur zerstören und sich selber in die Schlagzeilen bringen will. Im eigenen Lager hält man Gaetz außerhalb einer kleinen Gruppe am ultrarechten Rand für einen profilneurotischen Nestbeschmutzer. Gaetz war 2023 der Rädelsführer bei dem per Misstrauensvotum bewerkstelligten Sturz des damaligen Sprechers des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy. Der Trump-Handlanger warf der damaligen Nr. 3 im Staat vor, in Budget-Fragen gemeinsame Sache mit den Demokraten gemacht zu haben; für Gaetz Verrat.

Dahinter steckt mehr. Gaetz macht McCarthy für eine zweite Untersuchung gegen ihn durch die Ethikkommission des Parlaments verantwortlich. Dort wurde im Juni festgestellt, dass Gaetz sich folgender Vergehen schuldig gemacht haben könnte: sexuelles Fehlverhalten, illegaler Drogenkonsum, Verbreitung von schlüpfrigen Sex-Fotos und Videos im Repräsentantenhaus, Missbrauch staatlicher Ausweisdokumente, Zweckentfremdung von Wahlkampfgeldern, Annahme unangemessener Geschenke und Behinderung der Untersuchungs-Kommission.

Der Bericht der Kommission hätte diesen Freitag öffentlich werden sollen. Gaetz, der alle Vorwürfe bestreitet, kam der Veröffentlichung jedoch zuvor, indem er am Mittwoch nach der Verkündung seines neuen Postens aus dem Parlament zurücktrat. Sollte er Minister werden, lösen sich die Ermittlungen gegen ihn auf der Stelle in Luft auf.