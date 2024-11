Sterilisierungs-Boom: Trump treibt Amerikaner zur Vasektomie

Elon Musk hat elf Kinder. Regelmäßig prangert der künftige Multifunktions-Chef-Berater den Geburtenrückgang in den Vereinigten Staaten an. Die Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus dürfte die Familienplanung vieler Amerikaner beeinflusst haben. Allerdings anders als vom Team Trump geplant.

In den ersten Tagen nach der Wahl des Republikaners ist nach Angaben der führenden Organisation "Planned Parenthood" die Zahl der vereinbarten Arzt-Termine für eine Sterilisierung bei Männern wie Frauen drastisch angestiegen; zwischen 700 und 1200 Prozent im Vergleich zu Zeiten vor dem Urnengang am 5. November. Auffallend: Zunehmend jüngere Männer unter 30 stellen sich der Prozedur, heißt es. Belastbare Zahlen gibt nicht, weil kein landesweites Register existiert. Schätzungen gingen bisher von rund 500.000 Sterilisierungen im Jahr in den USA aus.