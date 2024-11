Nach Wahl-Debakel gegen Trump: Harris meldete sich erstmals zu Wort

Die demokratische Kandidatin und US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat öffentlich ihre Niederlage bei der US-Präsidentschaftswahl eingeräumt. "Wir müssen das Ergebnis dieser Wahl akzeptieren", sagte die 60-Jährige bei einem Auftritt vor Anhängern am Mittwochabend in der Hauptstadt Washington und versprach, eine friedliche Machtübergabe sicherzustellen.

"Das Ergebnis dieser Wahl ist nicht das, was wir wollten, nicht das, wofür wir gekämpft haben, nicht das, wofür wir gestimmt haben", sagte Harris am Mittwoch bei dem Auftritt an der Howard University von Washington. Der Kampf für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit werde aber weiter gehen. Sie habe mit Trump telefoniert und eine geordnete Machtübergabe vereinbart. Sie habe auch angesprochen, dass ein Präsident für alle Amerikaner da sein müsse.