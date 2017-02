Es war eine harte Woche für Donald Trump. Zuerst musste sein Sicherheitsberater Michael Flynn wegen umstrittener Kontakte zu Russland zurückgetreten. Dann schmiss Trumps Kandidat für das Amt als Arbeitsminister, Andy Puzder, entnervt das Handtuch. Es hagelte Kritik aus der eigenen Partei. Und zu guter Letzt muss sich der US-Präsident wegen mangelnder Sicherheitskenntnisse verantworten - beim Besuch des japanischen Premierministers Shinzo Abe hat er vertrauliche Akten offen herumliegen lassen.

Deshalb wollte Donald Trump am Donnerstag alles wieder ins rechte Licht rücken, das Narrativ sozusagen zu seinen Gunsten ändern. "Wir sollten heute eine Pressekonferenz abhalten", soll er am Morgen aus dem Nichts seine Beratern angewiesen haben. Und das tat er dann auch; Trump hielt eine Pressekonferenz ab - und was für eine. Eigentlich sollte Trump nur seinen neuen Kandidaten für das Arbeitsministerium, Alexander Acosta, präsentieren. Aber es war alles und doch auch nichts. Den Stempel "denkwürdig" hat sich sein Auftritt verdient. Foto: AP/Andrew Harnik

"Wir haben einen Sauhaufen übernommen"

Na gut, zu Beginn stellte er den potenziellen Arbeistminister tatsächlich vor, ruhig und konsiliant. Acosta sei eine hervorragende Wahl und werde das Amt mit Stolz erfüllen, sagte Trump und beendete den förmlichen Teil. "Ich möchte der Bevölkerung ein Update geben, ein Update über das, was wir in den vergangenen Wochen gemacht haben. Wir haben Unglaubliches geleistet seit meiner Inauguration." Die Leute goutieren Trumps rasches Regieren, allerdings spreche ein Großteil der Medien in Washington, New York und Los Angeles nicht mit der Stimme des Volkes, sondern allein im Interesse derer, die von diesem sehr, sehr offensichtlich kaputten System profitieren. "Die Medien sind so unehrlich. Die Unehrlichkeit ist außer Kontrolle geraten", erklärt der US-Präsident und fügt hinzu, dass manche Medien "fantastisch" seien, andere aber nicht.

Und in dieser Tonalität ging es weiter. Er habe einen "Sauhaufen" übernommen, sagt er mit einem Seitenhieb auf seinen Vorgänger Barack Obama. Sowohl im Inland als auch im Ausland versucht er nun, diesen "Sauhaufen" zu bereinigen. In Syrien, erklärt Trump, verbreite sich die Terrormiliz "Islamischer Staat" wie ein "Krebsgeschwür, das ist ein anderer Sauhaufen, den ich übernehmen musste".

Aber seine Regierung habe sich von Tag eins an daran gemacht, diese Probleme zu lösen, sagt Trump. Selbstverständlich ließ der US-Präsident das Chaos um den Einreisestopp in seiner Pressekonferenz aus - ebenso das Informationsleck rund um Flynn, oder den Rücktritt seines Arbeitsministers. Vielmehr lobt Trump seine Regierung und spricht von einer "Mauer im Süden, die eine große Mauer sein wird. Wir werden eine Mauer haben, die funktionieren wird und kein Witz ist." Außerdem rette seine Regierung täglich Menschen, weil er der illegalen Einreise den Kampf angesagt habe. "Wir haben in wenigen Wochen so viel erreicht - und die großen Dinge sind wir noch gar nicht angegangen." Foto: REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Zwischen "fake news" und "real news"

Nach seinem fast 30 Minuten langen Monolog nimmt er sich Zeit für die Fragen der Journalisten. Allerdings spricht er nicht zu ihnen, er spricht über sie, das eigentliche Publikum sind seine Anhänger draußen im Land. Trump beschwert sich über den US-Nachrichtensender CNN, den er als Sprachrohr des "Hasses und Zorns" bezeichnet. Die renommierten Medien New York Times und Wall Street Journal seien gescheitert, sie schreiben Geschichten, die gar nicht wahr seien.

Aber Trump lässt sich Zeit, er spricht langsam, fast schon philosophisch antwortet er auf Fragen. Es ist nicht unüblich für den US-Präsidenten, dass er gegen Medien wettert und Journalisten als Lügner diskreditiert. Dennoch ist es anders. Denn diesmal steht er nicht auf einer Wahlkampfveranstaltung und versucht, die Massen von sich zu überzeugen. Er befindet sich im Weißen Haus - aber eben im Angriffsmodus.

Eine Antwort über das Gespräch zwischen seinem ehemaligen Sicherheitsberater Flynn und dem russischen Botschafter Sergej Kisljak verdeutlicht wohl am Klarsten, wie Trump zu den Medien steht. Auf die Frage, ob die Enthüllungen nun "fake news" oder "real news" seien, antwortet der Präsident: "Das Leck ist wahr, aber die Nachrichten sind fake." Foto: AP/Evan Vucci

Hat Trump über Flynns Telefonat gewusst?

Zur Erinnerung: Vor dem Amtsantritt von Donald Trump telefonierte Flynn mit dem russischen Botschafter. Dabei ging es um die von Präsident Obama verhängten Sanktionen. Flynn dementierte daraufhin die Anschuldigungen. Doch Vizepräsident Mike Pence machte diesen Fall öffentlich.

Trump scheint das allerdings wenig zu stören. Alle Fragen, die sich um die Affäre drehten, wischte er mit einer Handbewegung beiseite - wie übringes alle kritischen Fragen. "Mike hat nur seinen Job gemacht. Er hat Länder angerufen und seine Amtskollegen gesprochen. Für mich war das in Ordnung. Ich habe ihn nicht dazu angewiesen, aber ich hätte es getan, weil das sein Job ist", eklärt Trump. Aber das Problem sei, dass Flynn dem Vizepräsidenten nicht ordnungsgemäß berichtet hatte und dann noch sagte, er könne sich daran nicht erinnern. "Das war nicht so zufriedenstellend für mich."

Das US-Politikportal Vox.com interpretiert die Aussage folgend: "Trump gibt zu, dass er wusste, dass Flynn seit Jänner Pence irreführt, ihn aber nicht feuerte - bis die Medien darüber berichteten."

Der Ton ist hasserfüllt

Worüber sich Trump aber am meisten ärgert - das wiederholt er zig Male -, ist der Ton. "Der Ton ist so hasserfüllt. Ich bin keine schlechte Person, aber der Ton, Jim, der Ton ist so hasserfüllt." Der US-Präsident spricht Jim Acosta von CNN an, mit dem er sich ein Wortgefecht liefert. Hier ein kurzer Auszug:

Donald Trump: Jim?

Jim Acosta: Mister Präsident, ich danke Ihnen sehr. Nur für die Records: Wir hassen Sie nicht. Ich hasse Sie nicht.

Trump: Ok.

Acosta: Ich möchte gerne eine Frage aufgreifen: Sie sagten, dass die Enthüllungen real sind, aber die Medien fake. Ich verstehe Sie nicht ganz.

Trump: Die Berichterstattung ist fake.

Acosta: Und wenn ich fragen darf... Ich würde gerne fragen...

Trump: Jim, wissen Sie was? Hier ist das Ding. Die Öffentlichkeit ist nicht... Sie wissen, sie lesen Nachrichten, schauen TV, sie schauen. Sie wissen nicht, ob es wahr oder falsch ist, weil sie nicht involviert sind. Ich bin involviert. Ich bin mein ganzes Leben lang involviert. Aber ich bin involviert, ich weiß, wenn Sie die Wahrheit sagen oder wenn Sie es nicht tun. Ich sehe viele unehrliche Dinge. (...) Jim, wenn Sie ihre Sendung anschauen. So viel Hass. Die Diskussionsteilnehmer sind ausschließlich anti-Trump. Die gute Nachrichten ist, dass die Quote schlecht ist, aber das Podium ist anti-Trump. Der Hass kommt von ihnen. (...) Wenn ein Gast etwas Positives über mich sagt, dann ist es brutal. Deshalb halte ich Pressekonferenzen ab. Ich habe eine gute Zeit. So habe ich die Wahl gewonnen, mit Pressekonferenzen und Reden. Ich gewann sicherlich nicht, weil die Leute auf euch gehört haben. Das ist mal ganz sicher. (...) Ich habe eine gute Zeit. Trotzdem werdet ihr morgen sagen, dass Donald Trump geflucht und geschmipft hat. Ich fluche und schimpfe nicht. Ihr wisst, ihr seid unehrliche Menschen.

Acosta: Ich würde gerne nachfragen...

Trump: Soll ich ihm lassen? Was denkst du Peter? (Trump spricht mit einer anderen Person)

Acosta: Ich würde gerne...

Trump: Setz dich hin. Setz dich hin.

Der CNN-Korrespondent im Weißen Haus darf zwar noch eine Frage stellen, aber der US-Präsident zieht die ganze Konversation ins Lächerliche. Denn schließlich fragt er Acosta, ob er nicht mit Alexander Acosta, dem künfigen US-Arbeitsminister, verwandt sei. "Keine Sorge Jim, ich habe das prüfen lassen", erklärt Trump und lächelt. Er wünsche sich doch nur, dass Medien "ehrlich" berichten, auch über Russland. "Es wäre großartig, wenn wir uns mit Russland verstehen. Ich würde gerne mit Russland sprechen. Aber ich tu es nicht. Nicht, weil ich nicht möchte, sondern weil ich niemanden habe, mit dem ich sprechen könnte." Foto: REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Keine Argumentation, keine Probleme

Zum Abschluss sucht Trump noch einen "friendly reporter". Und tatsächlich, Trump findet jemanden, der ihm eine Frage über seine Tochter Ivanka stellt. Wie tut sie sich im Weißen Haus? "Ja, das ist eine nette Frage. Woher sind Sie? Ok, ich werde anfangen, Ihre Sendung zu schauen."

Seine 78-minütige Pressekonferenz erinnerte an Trumps Tweets und an Wahlkampfauftritte. Sie war roh und wütend. Freilich verteidigte er seine Regierung und seine Person, schimpfte aber gleichzeitig auf Medien und diffamierte Journalisten. Es hatte einmal mehr den Anschein, dass Trump nach der Devise regiert: Wer nicht argumentiert, kann nicht widerlegt werden.