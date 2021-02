Neuerlicher Sieg Orbáns im Kampf gegen die kritische Presse

András Arató, Vorsitzender und Eigentümer des Senders, bezeichnet das Vorgehen gegen Klubrádió als "beschämend". Das Urteil käme aber nicht unerwartet, berufen werde man trotzdem. Doch in der Zwischenzeit bleibt er off air. Eine einstweilige Verfügung konnte er nicht erreichen.

In Zukunft online

„Wir werden mit denselben Inhalten und demselben Team online weiterarbeiten“, kündigt Vize-Chefredakteur Hardy an. Bereits rund 10.000 Ungarn streamen das Programm täglich. Das ist weniger als ein Zehntel der Hörer, die Klubrádió über die Frequenz erreicht. „Wir haben die Verpflichtung, weiterzumachen.“

Dass die Finanzierung online möglicherweise schwieriger werden könnte als im Radio, lässt Hardy nicht gelten. „Wir sind zwar am Papier ein kommerzieller Sender, aber wir dienen viel eher als öffentlicher Dienstleister und tun, was die Öffentlich-Rechtlichen tun sollten.“ (Information, Bildung, Diskussionen, Anm.) Die aber fallen aus, weil sie als „Propaganda-Sender“ für Orbán und seine Regierung dienen.

Spenden und Nachfrage

Klubrádió-Hörer würden das zu schätzen wissen, sagt der Journalist: In den vergangenen Jahren seien Spenden in der Höhe von 4,1 Millionen Euro an den Sender gegangen. 90 Prozent der Gelder, die Klubrádió zur Verfügung hat, kamen aus privaten Taschen. Das zeige, wie groß die Nachfrage nach ausgewogener Berichterstattung ist, so der Redakteur.

Öffentliche Gelder gibt es für kritische Medien in Ungarn nicht, private Investoren werden eingeschüchtert, damit sie nicht in Medien inserieren, die etwa über Korruption und Fehlverhalten in Orbáns Kreisen berichten.