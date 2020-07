Ungarn: Wichtiges kritisches Onlinemedium vor dem Aus

Dabei ist gerade in Ungarn die Unabhängigkeit der Medien so wichtig. Mehrere Zeitungen und Magazine wurden bereits durch Tricks der Regierung Viktor Orbáns oder von mächtigen Geschäftsmännern in dessen Umfeld geschlossen, gekauft oder übernommen.

Index war bis dato wohl das wichtigste übrig gebliebene kritische Medium des Landes. Das Portal erreichte täglich knapp eine Million Leser (Ungarn hat rund 10 Millionen Einwohner), in den vergangenen Jahren hat sich das Online-Portal den Platz erkämpft und einen Ruf erarbeitet, unangenehme Fragen zu stellen und an kritischen Themen trotz aller Hürden dranzubleiben.