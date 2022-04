Ungarn hat die Wahl: Bleibt Orbán Ministerpräsident?

Spitzenkandidat der geeinten Opposition Péter Márki-Zay betonte indes die Einheit der oppositionellen Allianz. Ihre in vier Jahren entstandene Zusammenarbeit konnte trotz aller Bemühungen des politischen Gegners nicht zerstört werden, betonte der Spitzenkandidat.

Keine fairen Wahlen

Als fair werden die Wahlen in Ungarn allein wegen der staatlichen Kontrolle der Regierung über die Medien nicht angesehen: 80 Prozent der Medien sind in staatlicher Hand. Achtmal mehr Geld als die gesamte Opposition soll die Fidesz-Partei für Wahlwerbung ausgegeben haben.

Dazu kommt, dass für ungarische Staatsbürger unterschiedliche Wahlbedingungen gelten: Während die ungarische Minderheit in Rumänien und der Ukraine per Briefwahl abstimmen kann, dürfen in den Westen ausgewanderte Ungarn, etwa in Österreich, Deutschland, Großbritannien, nur an der jeweiligen Botschaft direkt wählen und müssen dafür oft weite Wege in Kauf nehmen. Die ungarische Minderheit in den östlichen Nachbarländern gilt als Fidesz-nahe, die ausgewanderten Ungarn im Westen als Orbán-Gegner. Zuletzt wurden in

Sogar die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat aus Angst vor Unregelmäßigkeiten erstmals mit über 330 Wahlbeobachter nach Ungarn geschickt.