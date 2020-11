Ungarische Regierungsmedien stützen Trumps Betrugsvorwurf

Regierungstreue Medien im nationalkonservativ beherrschten Ungarn haben am Freitag den durch nichts belegten Vorwurf des Wahlbetrugs in den USA unterstützt. "Große Anspannung in Amerika angesichts der vielen Hinweise auf Betrug", titelte das Nachrichtenportal Origo.hu, das den rechtsgerichteten Regierungschef Viktor Orban unterstützt. Eine ähnliche Stoßrichtung war in den vielen regierungstreuen Medien Ungarns seit Donnerstag zu beobachten.

Auch Orban selbst schien den Vorwürfen aus dem Lager des rechtspopulistischen US-Präsidenten Donald Trump Glauben zu schenken. Auf die Frage nach seiner Einschätzung zu den Wahlbetrugs-Vorwürfen in den USA sagte Orban am Freitag im staatlichen Radio, die USA könnten "nicht mehr andere nach solch einer Wahl kritisieren". Er fügte hinzu: "Wenn das in Ungarn passieren würde, würde der Himmel einstürzten - es ist undenkbar."