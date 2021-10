Ungarische Opposition: Links, weiblich, anti-illiberal

Klára Dobrev ist die Frau des früheren ungarischen Premiers Ferenc Gyurcsany. Heute ist der Sozialdemokrat, der in Ungarn aufgrund seiner von Korruption gezeichneten Amtszeit von 2004 bis 2009 sehr umstritten ist, Chef der sozialliberalen Partei DK. Fidesz-nahe Medien bezeichnen Dobrev bis heute mit dem Namen ihres Mannes, um sie mit seiner Unbeliebtheit in Verbindung zu bringen. Sollte sie sich in der nächsten Runde gegen Karácsony und Márki-Zay – und später gegen Orbán – durchsetzen, wäre sie die erste Frau im Premiersamt in Ungarn.