"Unglaubwürdiger" Pakt

Und das passiert oft. Dass Fidesz-nahe Medien längst auf Angriff gegen Karácsony gegangen sind, deutet darauf hin, wie ernst Orbáns Umfeld dessen Kandidatur nimmt. Der stets Orbán-treue Sender M1 hat vergangene Woche auf einen angeblichen Doktorandenskandal aufmerksam gemacht. Außerdem versucht man Karácsonys mangelnde Englischkenntnisse zu einem Hindernis zu machen. Fidesz und die regierungsnahen Medien versuchen zudem die Glaubwürdigkeit der Oppositionsallianz in Frage zu stellen, weil darin Linksliberale mit der einst ultrarechten Jobbik koalieren.

Dass die Gruppierung in ihren Parteiideologien so weit auseinander liegt, soll kein Hindernis sein, sagt Koloman Brenner von der Jobbik, Vizepräsident des Parlamentes, zum KURIER. Ein gemeinsames Regierungsprogramm wurde längst ausgearbeitet und soll in Kürze vorgestellt werden. „In Ungarn gibt es so viel zu reparieren. Damit ist eine Legislaturperiode von vier Jahren ohnehin schon ausgefüllt.“ Denn etwas eine all die sechs Parteien: Das Ziel, eine normale bürgerliche Demokratie wiederherzustellen.