Der Protest gegen den Bau eines Campus der chinesischen Fudan-Universität in Budapest wird immer massiver. Die Hauptstadt werde keinen einzigen Quadratzentimeter der für den Bau von Studentenwohnungen vorgesehenen Studentenstadt der Universität der chinesischen Staatspartei überlassen, drohte der linksliberale Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony am Mittwochabend.

Der Bürgermeister stellte zugleich eine Volksabstimmung zum Fudan-Projekt in Aussicht. Laut Karácsony soll der Tag nicht vergessen werden, an dem die Regierungspartei Fidesz jenen Schauplatz der Fudan-Universität übergibt, auf dem die "Student City" mit bezahlbaren Wohnungen für 15.000 ungarische Studenten entstehen soll. Kritik gibt es weiter daran, dass vier, sich in staatlichem Eigentum befindende Grundstücke in das Eigentum der Stiftung Fudan Hungary Universität übergehen.