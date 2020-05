Obama: "USA müssen weltweit eingreifen"

Doch im Rampenlicht steht der Iran. Der neue Präsident Rohani hat bereits einen neuen Ton angeschlagen. Er wolle der Welt die Hand reichen, kündigte er selbst in den letzten Tagen mehrmals an. Rohanis Terminkalender in New York ist voll mit bilateralen Gesprächen, inklusive mit Bundespräsident Heinz Fischer und dessen französischem Kollegen François Hollande. Die Hand allerdings nicht reichen willRohani vorerst Barack Obama. Wie das Weiße Haus mitteilte, hat Teheran ein direktes Treffen der beiden Staatschefs abgelehnt. Ein Handschlag mit dem „großen Satan“ – so die alte Propagandaformel für die USA –war dem Mullah-Regime noch zu heikel

Mutiger war Rohani am vergangenen Freitag in einem Kommentar für die US-Tageszeitung Washington Post. „Ich halte meine Kollegen an, die Gelegenheit, die die letzte Wahl in Iran präsentiert hat, zu ergreifen. Ich halte sie an, ernsthaft auf die Bemühungen meiner Regierung, einen konstruktiven Dialog aufzunehmen, zu antworten“, schrieb Rohani.

Trotz des versöhnlichen Tons verteidigte er aber das umstrittene Atomprogramm des Landes. „Den nuklearen Brennstoffkreislauf zu beherrschen und Atomenergie zu erzeugen, bedeutet für uns auch, wer die Iraner als Nation sind; unsere Forderung nach Würde und Respekt und der daraus folgende Platz auf der Welt, den wir einnehmen“, so Rohani.

US-Außenminister John Kerry lässt das erst einmal kalt. „ Rohanis Kommentare sind sehr positiv, aber alles muss geprüft werden, und dann werden wir einmal sehen, wohin das führt“, erklärte der US-Außenminister. Sein britischer Kollege William Hague stimmte ihm zu. „Wenn die Aussagen von Präsident Rohani und Außenminister Sarif tatsächlich etwas bedeuten, dann gibt es natürlich eine Chance, unsere Beziehungen zu verbessern und an einer Reihe von Themen zu arbeiten“, sagte Hague nach einem Treffen mit seinem iranischen Kollegen in New York am Montag. Konkrete Beweise zur Öffnung des Irans seien aber wichtig, mahnte er.

Ein solcher Schritt wurde bereits gesetzt. Der Iran hat sich bereit erklärt,am Rande der Vollversammlung mit den fünf UNO-Vetomächten USA, Russland, Großbritannien, Frankreich und China, dazu auch Deutschland, über sein Atomprogramm zu sprechen.

Für Obama ist auch dieses erste Einlenken Teherans eine Bestätigung für das Engagement der USA im Nahen Osten, aber auch in den Krisenregionen weltweit. Und dieses Engagement, so machte der US-Präsident mehr als deutlich, sei auch weiterhin notwendig. „Die Gefahr für die Welt besteht nicht darin, dass die USA eingreifen. Sie besteht darin, dass die USA nicht mehr eingreifen“, lieferte er ein Plädoyer für den globalen Führungsanspruch seines Landes: „Denn wenn wir uns zurückziehen, entsteht ein Vakuum, das keine andere Nation auffüllen kann.“