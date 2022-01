Umgang mit Corona: In Europa zeichnet sich eine neue Strategie ab

Die spanische Regierung arbeitet laut Premier Pedro Sanchez seit „Wochen“ daran, Corona künftig nur noch als „Grippe“ zu betrachten, mit der man leben könne. Konkret: Künftig soll nicht mehr jede Corona-Infektion registriert und nachverfolgt werden. Zudem solle nicht mehr jede Person mit Symptomen, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen könnten, getestet werden. Doch es gibt auch warnende Stimmen, es sei viel zu früh, Corona als Grippe zu bagatellisieren und in eine Art endemische Phase einzutauchen. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Spanien bei knapp 2.000. Zum Vergleich: In Österreich beträgt dieser Wert etwa 1.250.