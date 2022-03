Ukrainische Städte weiter unter Beschuss, Selenskij spricht von Völkermord

Selenskij spricht von Völkermord

Die ukrainische Regierung hatte Moskau für den Angriff auf die Klinik am Mittwoch verantwortlich gemacht. 17 Schwangere und Mitarbeiter seien dabei verletzt worden. Die Bombardierung des Kinderkrankenhauses sei "ein Beweis dafür, dass ein Völkermord an den Ukrainern stattfindet", sagte Selenskij. "Was ist das für ein Land, die Russische Föderation, das Angst vor Krankenhäusern hat, Angst vor Entbindungskliniken hat und sie zerstört?"

US-Außenminister Antony Blinken und der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sprachen nach US-Angaben in einem Telefonat in der Nacht auf Donnerstag über zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und humanitäre Unterstützung. Es sei auch um Russlands "skrupellose Angriffe auf Wohngebiete" gegangen, teilt das Außenministerium in Washington mit. Russland bezeichnet sein Vorgehen in der Ukraine als "militärischen Sondereinsatz".