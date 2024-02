"Tauscht uns aus": Ukraine braucht dringend neue Soldaten

Doch Ablösung ist nicht in Sicht: Kiew hat Schwierigkeiten, genügend Soldaten zu rekrutieren, um den russischen Angriffen Stand zu halten.

"Die Leute brauchen Urlaub - nicht nur, um sich zu erholen um weiter kämpfen zu können, sondern auch, um sich um ihr ziviles Leben zu kümmern", sagt der 39-Jährige. Viele Soldaten empfänden es als ungerecht, dass manche Ukrainer seit Februar 2024 an der Front sind, während andere noch gar nicht eingezogen wurden.

"Ich bin wütend. Wie lange soll das noch so weitergehen?", schimpft Sadonzew , der Presseoffizier des 24. Angriffsbataillons ist: "Wir brauchen Erholung!" Serhij Ogorodnyk , der eine Kompanie der Luftlandetruppen leitet, stimmt Sadonzew zu.

Der Krieg zieht sich in die Länge, die Gegenoffensive im vergangenen Jahr scheiterte: das dämpft den Enthusiasmus der potenziellen Soldaten. Vor einem Jahr, als die Ukraine einen Erfolg nach dem anderen gegen Russland erzielte, habe er überlegt, Soldat zu werden, sagt Daniil, ein Friseur aus Kiew.

Eine Reihe von Korruptionsskandalen und die überbordende Bürokratie beim Militär wirken ebenfalls abschreckend. "Ich dachte, es würde sofort losgehen", sagt Jewgen Spirin , der vor vier Wochen in die Armee eingetreten ist. "Stattdessen braucht man hier einen Stempel, dort eine Unterschrift", erzählt er und berichtet von dem Hin und Her zwischen den über die ganze Stadt verstreuten und überlasteten Büros, ein Erbe aus Sowjetzeiten.

Auch die Unsicherheit, wie lange der Westen der Ukraine noch beistehen werde, trage zur Kampfesmüdigkeit bei, sagt Anton Grutschetsky vom Internationalen Institut für Soziologie in Kiew. "Die Ukrainer waren wirklich bereit, auf dem Schlachtfeld zu sterben, als sie sich stark unterstützt fühlten", sagt er. "Wenn man aber weiß, dass es keine Waffen für den Kampf gibt, dann ist das demotivierend."

Die Modernisierung des Militärsystems "ist eine sehr große Herausforderung", räumt Geschäftsführer Wladyslaw Grezjew ein. "Aber wir müssen uns ihr stellen, denn nur so können wir den Krieg gewinnen." 67.000 Bewerbungen sind laut Grezjew bereits bei der Agentur eingegangen.

Präsident Wolodymyr Selenskij kündigte im Dezember an, bis zu einer halben Million weitere Soldaten zu mobilisieren. Selenskij will ein "effizientes Rotationssystem" der verfügbaren Truppen einführen und verweist darauf, dass von den "fast eine Million Männern", die bislang eingezogen wurden, derzeit nur "eine Minderheit" an der Front eingesetzt werde.

Der derzeit im Parlament diskutierte Gesetzesentwurf sieht vor, das Einberufungsalter von 27 auf 25 Jahre zu senken, das Rekrutierungssystem zu digitalisieren und den Militärdienst in Kriegszeiten auf 36 Monate zu begrenzen. Diese Änderungen beunruhigen viele, die darin eine Verschärfung der Wehrpflicht sehen. Im Internet kursieren Berichte über angebliche Einberufungen auf offener Straße.