Ukraine: Russland soll sich stellende Soldaten erschossen haben

Die Ukraine wirft Russland vor, sich ergebende ukrainische Soldaten erschossen und damit ein Kriegsverbrechen begangen zu haben. In sozialen Medien war ein Video aufgetaucht, das einen Soldaten zeigt, der mit erhobenen HĂ€nden aus einem Unterschlupf herauskommt und sich anschließend auf den Boden legt. Ihm folgt ein zweiter Soldat, der sich ebenfalls hinlegt. Die russischen Soldaten eröffnen anscheinend das Feuer und das Video bricht ab.

➀Mehr lesen: Ukrainischer Ex-PrĂ€sident durfte nicht ausreisen

„Heute ist ein Video von der Hinrichtung ukrainischer Soldaten, die sich ergeben hatten, durch russische Soldaten online aufgetaucht! Dies ist eine Verletzung der Genfer Konventionen und eine Missachtung des internationalen Kriegsrechts“, schrieb der Ombudsmann der Ukraine fĂŒr Menschenrechte, Dmytro Lubinez, auf Telegram. Russland zeige mit diesem Vorgehen „wieder und wieder sein terroristisches Gesicht“, postete Lubinez weiter.

Echtheit des Videos nicht ĂŒberprĂŒfbar

Das russische Verteidigungsministerium reagierte zunÀchst nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme. Russland hat in der Vergangenheit stets dementiert, Kriegsverbrechen zu begehen.

Reuters konnte die Echtheit, das Datum und den Ort, an dem das Video aufgenommen wurde, nicht unabhĂ€ngig ĂŒberprĂŒfen. Auch die Nachrichtenagentur AFP konnte den Ort der Aufnahme und deren Echtheit nicht verifizieren. Der ukrainischen Staatsanwaltschaft zufolge ereignete sich der Vorfall im Distrikt Pokrowsk, ein Teil der Oblast Donezk, in der NĂ€he des heftig umkĂ€mpften Awdijiwka.

➀Mehr lesen: Aktuelle Lage zur Situation in der Ukraine

Lubinez betonte, dass die betroffenen ukrainischen Soldaten keine Waffen mehr gehabt und ihre HĂ€nde erhoben hĂ€tten. „Sie stellten keinerlei Gefahr dar“, sagte er. Die russischen Gegner hĂ€tten sie daher gefangen nehmen und „ihnen den Status von Kriegsgefangenen geben“ mĂŒssen.

Im MĂ€rz hatte sich ein anderes Video im Internet schnell verbreitet. Es schien zu zeigen, wie ein ukrainischer Soldat erschossen wurde, nachdem er „Ruhm der Ukraine“ gerufen hatte.

Der UNO-Menschenrechtskommissar Volker TĂŒrk hatte damals erklĂ€rt, sein BĂŒro habe diverse VerstĂ¶ĂŸe gegen internationales Recht bei ukrainischen Kriegsgefangenen dokumentiert. Dazu zĂ€hlten „zahlreiche standrechtliche Exekutionen und gezielte Angriffe auf Zivilisten“ durch russische Soldaten und mit ihnen verbĂŒndete bewaffnete Gruppen wie die Söldnertruppe Wagner. Auch „621 FĂ€lle von Verschwindenlassen und willkĂŒrlichen Festnahmen“ seien dokumentiert, fĂŒhrte TĂŒrk damals aus.