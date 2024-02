Kampfname "Schnee-Leopard": Das ist der neue Armee-Chef der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat nach der gescheiterten Offensive im vergangenen Jahr die Armee-Spitze ausgetauscht. Er ernannte am Donnerstag in Kiew als neuen Armee-Chef Generaloberst Oleksandr Syrskyj, bis dato Kommandant der Bodentruppen.

Bei seinen Soldaten und in der Bevölkerung galt der bullige Saluschnyj als äußerst beliebt. Deshalb kamen immer wieder Spekulationen auf, der Militär strebe eine eigene politische Karriere an. Er selbst dementierte dies. Saluschnyj ist in den ukrainischen Streitkräften einer der ranghohen Offiziere ohne Vorprägung durch die frühere sowjetische Armee. Er setzte deshalb auf Kommandostrukturen, die sich am Vorbild der NATO orientieren.