Was nach dem ukrainischen Teilrückzug aus Awdijiwka noch zu verteidigen ist

Russische FAB-Bomben, die verheerenden Schaden an Stellungen anrichten, massive Angriffe der „Storm-Z“-Truppen, die aus ehemaligen Häftlingen bestehen und von erfahrenen ehemaligen Wagner-Söldnern kommandiert werden – und massiver Munitionsmangel auf der ukrainischen Seite. Die Situation in der Frontstadt Awdijiwka hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer mehr zugespitzt, in den vergangenen Tagen gelang es den russischen Streitkräften, die Stadt de facto vom Nachschub abzuschneiden. Die einzig verbliebene Zufahrtsstraße von Norden befindet sich unter Kontrolle der Russen, somit sind die ukrainischen Truppen südlich dieser Straße de facto eingekesselt, könnten nur noch über immer schlammiger werdende Feldwege versorgt werden. Und diese liegen im direkten Feuerbereich der russischen Streitkräfte.

Hier können Sie die derzeitigen Frontverläufe einsehen.

In einigen Gebieten würden Truppen auf "vorteilhaftere Positionen" zurückverlegt, heißt es am Donnerstag vonseiten der Ukraine. Wie das am besten geschehen soll, ist jedoch unklar – die beiden Versorgungswege wären bereits jetzt ein leichtes Ziel für die russische Artillerie. "Es handelt sich um eine logistische Ersatzschlagader, die im Voraus vorbereitet wurde", sagte ein Armeesprecher.