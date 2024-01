Ukraine-Experte Masala: "Der Westen hat bis heute keine Strategie“

Das heißt, ein Kriegsende ohne weitere Bedrohung für die Ukraine und den Westen ist nur ohne Putin denkbar?

Ein Russland, das diesen Krieg nicht verliert, verändert sich nicht. Selbst wenn Putin stirbt, verschwinden die neoimperialen Gelüste nicht. Auch bei einem Nachfolger würde sich die Außenpolitik kaum verändern. Putin hat sich so sehr an diesen Krieg gekettet, dass er auch nicht mehr in der Lage ist, bei Verhandlungen Territorium aufzugeben und so den Krieg zu beenden.

Wie kann ein Kompromiss dann aussehen?

Russland muss nicht auf Dauer Gebiete behalten, auch nicht militärisch präsent sein. In ganz Europa gibt es verschiedene Autonomielösungen, etwa in Südtirol oder im Baskenland. Das wären Modelle für Verhandlungen.

In der Ukraine wäre das aber schwer durchzubringen.

Ich denke, dass das auch dort akzeptiert werden könnte. Derzeit brechen nach der Gegenoffensive, die die Hoffnungen nicht erfüllt hat, interne Konflikte aus. Das kennen wir genauso aus anderen Kriegen, die lange dauern.

Viele Menschen haben aufgrund der Nachrichtenlage den Eindruck, die Welt sei als Ganzes unsicherer geworden. Stimmt das?

Ja. Die Zahl der Konflikte 2023 war signifikant höher als noch vor vier Jahren. Die Zahl der Kriegstoten ist so hoch wie lange nicht mehr. Die Belastbarkeit und die Durchhaltefähigkeit des liberalen Westens wird getestet: Viele Akteure glauben, dass es ein strategisches Vakuum gibt, weil die meisten liberalen Demokratien seit zwei Jahren mit der Ukrainefrage komplett absorbiert sind. In dieses Vakuum ist Aserbaidschan gestoßen, das Armenien angegriffen hat, oder Russland in der Sahelzone. Es ist auch kein Zufall, dass die China wenige Tage nach den Anschlägen der Hamas plötzlich den Philippinen die Daumenschrauben angezogen hat.