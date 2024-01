Bergkarabach-Konflikt: Wie Armenien 100.000 Geflüchtete auf einmal aufnahm

„Wir sind Arzacher“

Natürlich hoffen sie, in Armenien gute Jobs zu finden. Hrayr träumt von einem Bauernhof mit Ziegen – so einen wie den, den er zu Hause hatte. Doch ihr größter Wunsch, auch da stimmen sie überein, ist die Rückkehr nach Bergkarabach. Dass das in absehbarer Zeit möglich ist, ist unwahrscheinlich. Vielmehr existiert in Jerewan die Sorge vor weiteren Kriegsplänen Aserbaidschans, wird doch wie zuvor um Bergkarabach auch um die aserbaidschanische Exklave Nachitschewan – sie wird hauptsächlich von Armenien und dem Iran umschlossen – bereits seit vielen Jahren gestritten.