Warum der Konflikt um Bergkarabach eskaliert ist

Am Dienstagvormittag eröffnete Aserbaidschan das Feuer auf die abtrĂŒnnige Region Bergkarabach, die völkerrechtlich zwar zu Aserbaidschan gehört, mehrheitlich aber von Armeniern bewohnt wird. Der uralte Konflikt zwischen den beiden Ex-Sowietstaaten im Kaukasus ist neu eskaliert.

Der Angriff dauerte auch noch am Mittwoch an, bis am spĂ€ten Vormittag eine Waffenruhe verkĂŒndet wurde: Die Armenier in Bergkarabach sollen ihre Waffen abgeben, schon am Donnerstag sollen GesprĂ€che ĂŒber die Re-Integration in den Staat Aserbaidschan sollen gefĂŒhrt werden, ließ der aserbaidschanische PrĂ€sident Ilham Aliyev verkĂŒnden. Was genau bedeutet das? Warum ist der Konflikt gerade jetzt eskaliert? Warum ist der Konflikt auch fĂŒr uns relevant und wie wird es jetzt weitergehen? Diese Fragen beantwortet Außenpolitikredakteur Armin Arbeiter im KURIER Daily Podcast.