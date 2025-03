Ukraine: Warum die "Koalition der Willigen" scheitern könnte

Dazu kommt, dass Staaten mit einer stärkeren Rüstungsindustrie „ihre“ Unternehmen im Spiel halten wollen – und so hinter den Kulissen ein Streit über die Zuständigkeiten bei den jeweiligen Waffengattungen entbrennt. Kooperationen zwischen europäischen Rüstungsunternehmen gibt es. Etwa zwischen deutschen und französischen Unternehmen, die an einem „Panzer der neuen Generation“ arbeiten – dem „Main Ground Combat System“ (MGCS) . Indienststellung: Frühestens 2040 , eher 2045.

Der französische Präsident und der britische Premier wollen aber mit Truppen in der Ukraine „Präsenz“ zeigen, sie an "strategischen Orten" stationieren - sie sollen nach einem Waffenstillstand zur Abschreckung dienen. Näheres führte er dazu nicht aus. Ab kommender Woche soll angeblich ein Franco-Britisches Team vor Ort in der Ukraine evaluieren, was die ukrainischen Streitkräfte benötigten und um eine mögliche Entsendung von Truppen aus westlichen Ländern nach einem möglichen Friedensabkommen vorzubereiten.

Starmer bringt Eurofighter der Royal Airforce ins Spiel, die einen etwaigen Waffenstillstand überwachen sollen. Doch auch die britischen Luftstreitkräfte wären alleine nicht in der Lage, einen längeren Einsatz an der Waffenstillstandslinie alleine zu bewältigen.

Deutsche Infrastruktur marode

Wären Personal und Ausrüstung vorhanden, gäbe es eine einheitliche Führung der verschiedenen EU-Streitkräfte, würde es im Bündnisfall derzeit an der Infrastruktur in Deutschland scheitern. Die Bundesrepublik hätte im Ernstfall die Aufgabe, als logistische Drehscheibe zu dienen – Zehntausende Soldaten, Panzer etc. von West nach Ost bringen. Doch über 4.000 der 40.000 Brücken in Deutschland befinden sich in einem Zustand, der Schwertransporte unmöglich macht. Auch viele Straßen sind der Belastung nicht gewachsen. Vom Schienennetz ganz zu schweigen.