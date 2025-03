Die EU will rasch aufrüsten und droht dabei rasch zu stolpern

800 Milliarden Euro für Verteidigung, 150 Milliarden für EU-gestützte Rüstungskredite, Aufhebung der EU-Schuldengrenzen für Waffenkäufe: In diesen Wochen scheint sich in Brüssel alles nur um ein Thema zu drehen: Aufrüstung. Europa, so predigt es Kommissionschefin Ursula von der Leyen derzeit pausenlos, müsse endlich militärisch auf eigenen Beinen stehen. Aufgeschreckt von den Alleingängen der USA unter Donald Trump und der offenen Verachtung des US-Präsidenten für die EU, schmiedet man große Rüstungspläne.

Gerade hat die EU-Kommission ein sogenanntes „Weißbuch“ zum Thema Verteidigung veröffentlicht, am Donnerstag, beim EU-Gipfel in Brüssel, sollen sich die Staats- und Regierungschefs ausführlich mit dem Thema beschäftigen.