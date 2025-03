Milliarden für Rüstung - und Kritik an der Neutralität: Was die EU jetzt plant

Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Selten traf ein so häufig genutzter Stehsatz die Situation in der EU in diesen Tagen so genau.

Donnerstag spät am Abend beendeten die EU-Staats- und Regierungschefs ihren Sondergipfel zum Thema Verteidigung: Mit einem klaren Bekenntnis zur Aufrüstung Europas, vor allem aber der Finanzierung dieser Mammutaufgabe. In genau zwei Wochen werden sie wieder vor dem EU-Ratsgebäude in Brüssel vorfahren – und dann sollen die jetzigen Beschlüsse in Zahlen und Fakten gegossen sein. Ein genauer Plan dafür soll bis zu diesem Gipfel von der EU-Kommission ausgearbeitet werden.