Wolodimir Selenskij wäre dazu bereit, will aber noch Details klären. Eine rote Linie für Kiew ist die Anerkennung der besetzten Gebiete für Russland; das fordert Putin allerdings ohne Wenn und Aber. Irritationen rief auch die Verlautbarung des Kreml hervor, man habe über die neuerliche Einstellung von US-Waffenhilfen und Geheimdienstinfos an Kiew gesprochen habe. Damit hätte Trump sein größtes Druckmittel aus der Hand gegeben – kurz nach dem Gespräch wollte er davon auch nichts mehr wissen.

Wem nützt eine Waffenruhe bei Infrastruktur?

Am ehesten den Russen. Sie überziehen seit Herbst 2022 die Ukraine regelmäßig mit Angriffen auf die Energieinfrastruktur, die Intensität nahm in den vergangenen Monaten stark zu. Den letzten großen Angriff führten sie am 7. März aus, bombardierten mit 43 Marschflugkörpern, 24 Raketen und 112 Drohnen (siehe Grafik). Seitdem feuerte Moskau insgesamt 1.567 Drohnen auf ukrainische Ziele in Städten ab. Diese nächtlichen Angriffe in die Tiefe des Landes würden nun theoretisch eingestellt, nicht betroffen wären aber die Tausenden Drohnen am Schlachtfeld.