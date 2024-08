Verheerender Luftangriff auf die Ukraine - der Strom wird knapp

Als Montagfrüh um 04.30 Uhr elf russische Tupolew-95-Langstreckenbomber aufstiegen, war den Ukrainern klar, dass ein massiver russischer Luftangriff bevorsteht – im ganzen Land ertönte Luftalarm.

Russische Kampfschiffe sowie ein U-Boot feuerten Raketen ab, die ersten von mindestens 100 Drohnen flogen auf ihre Ziele in der Ukraine zu. Kurze Zeit später schlugen sie in 15 ukrainischen Regionen ein, zerstörten Energie-Infrastruktur, schlugen in einen Kiewer Staudamm ein. Zumindest eine verfehlte ihr Ziel knapp (siehe Video).