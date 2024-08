Die ukrainische Offensive in Kursk birgt hohe Risiken - trotz Anfangserfolgen

Es ist möglich, dass die ukrainische Führung einem russischen Angriff auf ukrainisches Territorium in Sumy zuvorkommen wollte und eine Pufferzone auf russischem Boden errichten will. Als russische Truppen im Frühling in den Oblast Charkiw eindrangen, fürchtete man, dass dasselbe in Sumy geschehen könnte. Aus dieser Sicht könnte die Ukraine – so die Streitkräfte das Gelände halten können – einen Erfolg verbuchen.

Im für die Ukraine besten Fall lösen die Russen Verbände aus der Donbas-Front, um das Gebiet im Raum Kursk zurückzuerobern. Dadurch könnte der seit Wochen langsam aber stetig voranschreitende Vormarsch im Donbas verlangsam oder gar zurückgeschlagen werden, während – so die Theorie – sich die russischen Truppen in Kursk abnützen würden.

Vieles hängt davon ab, wie wichtig dem Kreml die von der Ukraine besetzten Gebiete sind. Mit der Stadt Sudscha, in der sich die letzte Gasstation, von der aus Gas über die Ukraine nach Europa geleitet wird, befindet, hätten die Ukrainer wohl ein wertvolles Verhandlungspfand. Derzeit fließt das Gas – die Frage ist, wie lange noch. Die Gasstation soll sich derzeit in der Hand der ukrainischen Streitkräfte befinden.

Danach sieht es aber nicht aus. Derzeit rücken sie im Donbas weiter vor, konnten am Wochenende wieder Geländegewinne erzielen. In der seit Monaten umkämpften Stadt Tschassiw Jar sowie in Richtung einer für die Ukrainer wichtigen Versorgungsstraße, die die Stadt Dnipro mit Kostjantyniwka und in weiterer Folge mit Tschassiw Jar verbindet. „Vielleicht bin ich jetzt in der gleichen Lage wie der Gefreite, der nicht versteht, warum er einen Graben halten muss", sagte ein ukrainischer Bataillonskommandant im Donbas zum Wall Street Journal. „Aber 1.000 Mann werden hier sehr dringend gebraucht".

Das Problem der Reserven

Die russischen Reserven sind groß, während jene der Ukraine – vor allem in puncto Soldaten – spärlich sind. Und gerade im Donbas herrscht massiver Personalmangel. Die Verbände, die sich den Russen entgegenstellen, kämpfen seit Jahren de facto ununterbrochen.

Gleichzeitig ist ein weiterer ukrainischer Vormarsch bis zur Stadt Kursk sehr unrealistisch, geschweige denn deren Eroberung. Im für die Ukraine schlimmsten Fall zermürben russische FAB-Bomben sowie Drohnenschwärme und neue russische Kräfte die ukrainischen Soldaten in Kursk, während sich an der Front im Donbas nichts am russischen Vormarsch ändert.

Welches Szenario tatsächlich eintritt – darüber liegt noch der „Nebel des Krieges“.