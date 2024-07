Lage an der Front in der Ukraine: "Die Situation ist beschissen"

...der ukrainischen Reserven an der neuen Front im Raum Charkiw gegen etwa 50.000 russische Soldaten . Wo es einerseits gelingt, die russischen Streitkräfte teilweise zurückzudrängen, andererseits heftige Gefechte stattfinden – wie etwa in der Stadt Wowtschansk . Wie ein Damoklesschwert schwebt allerdings die Möglichkeit, dass Moskau eine weitere Front im Raum Sumy eröffnet, über der Ukraine. Das würde die ukrainischen Reserven noch weiter ausdünnen – und einen tieferen Vorstoß der Russen im Donbass wahrscheinlicher machen.

Menschliche Reserven sind eines der großen Probleme der Ukraine. Laut einer Umfrage des staatlichen Senders Suspilne News sind nur 20 Prozent der 25 bis 59 Jahre alten Männer bereit, einzurücken . Bereits jetzt kämpfen ukrainische Häftlinge an der Front, wie es in Russland seit Längerem der Fall ist. Seit Mai sollen es 2.800 sein, Kiew erwartet sich bis zu 20.000 Häftlinge in Uniform – noch immer zu wenig, um den Bedarf der Streitkräfte zu decken.

Ein Gegenmittel wären Kampfjets, die die Bomber, die die FAB-Bomben tragen, theoretisch abschießen könnten. Sollten in Zukunft F-16 in den Krieg eingreifen, bleibt dennoch fraglich, ob sie von der russischen Luftabwehr unbehelligt angreifen können – und noch mehr, wo sie landen und wie verhindert werden kann, dass sie am Boden zerstört werden. Erst in der Nacht auf Dienstag nahm Moskau den Luftwaffenstützpunkt in Starokostjantyniw in der Westukraine unter Beschuss, zerstörte nach eigenen Angaben fünf Kampfjets. Kiew dementierte umgehend, räumte jedoch Verluste ein.

Wie geht der ukrainische Soldat, mit dem der KURIER sprach, mit dieser Lage um? "Uns bleibt nichts anderes übrig als zu kämpfen."